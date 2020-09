Dopo le polemiche suscitate dal suo comportamento, Mauro Corona si scusa con Bianca Berlinguer, che nei giorni scorsi in tv aveva definito ‘gallina’. Lo scrittorevha deciso di scusarsi pubblicamente al telefono con Daria Bignardi, nel corso del suo nuovo programma radiofonico ‘L’Intrusa’ su Radio Capital, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.00. “Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare”, ha detto lo scrittore-scultore.

Corona fa autocritica con la Berlinguer

L’opsite fisso di ‘Carta Bianca’ ha poi precisato: “E’ stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato…”. Lo scrittore ha poi assicurato: “Non è stata una reazione sessista, io ho tre figlie. In tutti i miei libri la donna ne esce con dignità e onore, figuriamoci se nelle mie intenzioni volevo offendere le donne. Comunque se si sono sentite offese chiedo scusa a tutte quante”.

“Non bevo da quaranta giorni, sono abbastanza nervoso”

Alla richiesta sulle motivazioni di un tale comportamento, Corona ha poi aggiunto: “Non ci sono giustificazioni ma sono abbastanza nervoso,

l’hanno detto anche i miei figli, i miei amici, perché da 40 giorni non tocco una goccia d’alcol e, dopo anni e anni di bevute, ho degli scompensi…mi accorgo di essere oggi abbastanza aggressivo e intollerante”.