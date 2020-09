Ceccardi al seggio con look acqua e sapone: “Sono emozionata ma ho dormito benissimo” (video)

Susanna Ceccardi, la candidata del centrodestra in Toscana, si è recata al seggio elettorale in mattinata in una frazione di Cascina (Pisa).

Ceccardi al seggio: sono emozionata

Un look acqua e sapone, pantaloni neri e camicia bianca, ha risposto sorridendo ai cronisti. “Ho dormito benissimo, ho fatto colazione con la mia famiglia. Oggi sono emozionata, è una giornata storica“. Ha poi aggiunto che dopo il voto sarebbe andata a festeggiare il compleanno della madre.

Toscana, la sinistra ha paura di perdere

Alle 12 in Toscana l’affluenza era del 14%. Si tratta di un voto cruciale per lo scenario politico italiano. La sinistra timorosa di perdere le ha provate tutte: dalla demonizzazione dell’avversario alla mozione degli affetti in chiave antifascista. L’allarme è arrivato ai primi di agosto per bocca del sindaco di Firenze Dario Nardella: “Guardate che qui possiamo perdere, la regione per la prima volta è contendibile”.

Zingaretti e l’appello antifascista

“Non può vincere in Toscana – ha detto Nicola Zingaretti, segretario dem – chi mette nelle liste i boia chi molla, non può vincere la cultura neofascista, non possiamo permetterlo per la nostra storia di italiani. Combattiamo per la Toscana e per chi ci ha regalato la democrazia”. Anche Laura Boldrini ha fatto appello ai toscani perché la regione non finisca nelle mani della “destra peggiore”.

Ceccardi cita Gandhi

Susanna Ceccardi ha replicato mostrandosi sempre serena e mai sopra le righe. “Non ho nemici ma avversari e non odio nessuno”. E ha citato Gandhi: “Ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci“.