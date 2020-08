Donne rom filmate mentre nascondono la merce rubata sotto le gonne: il video scatena il web

«Diversi cittadini ci hanno segnalato questo filmato che mostra le sequenze di uno “strano” e disgustoso furto. Video pubblicato dalla pagina LeggoFuorigrotta il 10 agosto. Abbiamo subito segnalato». Lo scrive Francesco Emilio Borrelli, giornalista e consigliere regionale della Campania di Davvero Verdi pubblicato il video. Dalle immagini che scorrono si notano due donne che sono all’interno di un negozio. Poi una prende un oggetto e lo nasconde sotto la gonna. Come si legge sulla pagina LeggoFuorigrotta, la vicenda è avvenuta a via Lepanto a Napoli.

Tantissimi i commenti del web. Scrive un utente: «Tecnica usata principalmente dalle rom, indossano una sorta di tascone sotto le gonne di solito lunghe ed ampie… questa sarà una versione 2.0». E un altro rincara la dose: «Sembrano rom… lei pure scalza, che vomito». C’è chi spiega come operano le ladre: «Hanno dei tacconi sotto le gonne non è che lo mantengono tra le gambe per questo camminano tranquillamente. Sono tecniche principalmente usate da rom». E poi ancora: «Sono importanti le telecamere e fanno bene a pubblicare. Loro hanno coraggio a rubare e noi tutti li pubblichiamo così non entrano più da nessuna parte». C’è chi è ironico: «Questa a mago Silvan gli fa un baffo». Tantissimi i commenti al vetriolo. C’è poi chi invece attacca il consigliere di Davvero Verdi. Scrive un’utente: «Ti invito a smetterla. Chi non ti dice che stai diventando ridicolo non ti vuole bene. Un giornalista si limita a postare, ma un politico un istituzione deve prima verificare, non postare ma denunciare e lavorare nei luoghi opportuni. Mi spieghi a cosa servono questi video? Non sembra neanche girato in Italia. Assistencia… a via Lepanto?». E chi sostiene che il video non è stato girato a Napoli ma in Spagna o in Brasile. «Questo video è stato filmato in Spagna, no in Italia».