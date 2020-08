La foto (in alto, esclusiva del settimanale Oggi) è innocente, nulla stava accadendo di scabroso sotto quelle chiare e fresche acque. Ma l’espressione beata di Luigi Di Maio mentre abbracciava, a distanza, la sua fidanzata Virginia Saba, in una posa quasi acrobatica, ha scatenato ironie e battute in rete. Inevitabile, quando si cercano i giornali, a tutti i costi, facendo politica.

Di Maio, ministro poco istituzionale

Il tema, per l’ex leader grillino, è sempre lo stesso: dopo le foto da “abbronzatissimi” di Di Maio, quel reportage fotografico dalla Sardegna, uscito sul settimanale “Oggi“ (e forse pensato da Luigi per fare simpatia…) viene considerato da parte dell’opinione pubblica non esattamente compatibile con l’aplomb che dovrebbe mantenere un ministro degli Esteri. Soprattutto se il Paese vive un momento di crisi così grave e in tutti c’è esigenza di sobrietà, sia nelle forme che nei contenuti. Quest’ultima foto, molto godereccia, e per qualcuno sessualmente esplicita, si è prestata a commenti maliziosi e in parte anche sessisti.

La satira di Osho, Viola e Meli

Anche da parte di personaggi noti, come il giornalista di Sky Alessio Viola, che ha condiviso la foto (in alto) aggiungendo ironicamente: “Abbiamo abolito la pubertà” mentre aria Teresa Meli del Corriere della Sera attacca: “Mentre il confronto tra Grecia e Turchia si fa incandescente, Giggi si diverte con la compagna”.

Per non parlare di Osho, il satiro, che dedica alla scena fotografica una vignetta molto borderline e quasi razzista, se non fosse che al satira è satira e basta… E pensare che lo stesso Di Maio, pubblicando alcuni “meme” divertenti, aveva scatenato le critiche degli Usa, che lo avevano accusato proprio di razzismo.

La difesa del fotografo di “Oggi”

In difesa del ministro degli Esteri, criticato sui social per lo scatto in particolare che lo vede insieme a Virginia Saba, immersi in acqua in una posa considerata compromettente, è sceso in campo l’autore della foto, Alex Fiumara, che su twitter scrive: ”Trovo assurdo e sessista che qualcuno ci speculi sopra”.

“Devo anzi dire -assicura il fotografo di ‘Oggi’- che per la prima volta nella vita ho trovato un politico umile e gentile. Una persona normale, come tutti noi, quello scatto è parte di una sequenza dove giocavano in acqua,vergognatevi a fare certe allusioni”. Una conferma, dunque, che le foto erano concordate. In ogni caso Virginia Saba su Fb ha ringraziato pubblicamente il fotografo per la sua precisazione.

La battuta più divertente, che sicuramente avrà divertito lo stesso Di Maio, è quella che considera quella foto uno spot per la vittoria nel referendum… “Sìììì”.