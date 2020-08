Coronavirus, i contagi continuano a salire: 481 nuovi casi, 10 morti nelle ultime 24 ore

Dopo l’aumento dei casi le Regioni si stanno attrezzando e pensano a nuove misure. Mentre il governo sta lavorando a un provvedimento per effettuare tamponi rapidi negli aeroporti per chi arriva da Paesi in cui la diffusione del virus sta accelerando. In Puglia è scattata la quarantena per chi torna da Spagna, Grecia e Malta, mentre in Emilia Romagna è obbligatorio il tampone per chi rientra da queste stesse mete. La Puglia oggi ha fatto registrare altri 33 casi positivi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia di BAT, 4 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Sono 1.462 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella Città metropolitana di Cagliari: una persona recentemente rientrata in Italia da un Paese extra Ue e che ora si trova in isolamento domiciliare. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto dall’inizio della pandemia.

Balzo di contagi nelle Marche

Balzo di contagi nelle ultime 24 ore anche nelle Marche: 16 i casi rilevati sulla base di 1.029 tamponi eseguiti (597 nel percorso nuove diagnosi e 432 nel percorso guariti). Cinque i casi in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione. I contagi, fa sapere il Gores, comprendono “rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening per inserimento lavorativo”.

Infine la Sicilia, tornata a vivere giorni difficili dopo l’ingresso incontrollato di migranti infetti nei porti. Sono complessivamente 29 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi di Coronavirus nell’Isola sono 562, gli ospedalizzati sono 49, di cui sei in terapia intensiva con un dato stabile rispetto a ieri. Su base provinciale l’incremento maggiore di contagi si registra nel Catanese (10); seguito dal Palermitano (7) e dal Ragusano (6). Solo tre casi in più, invece, in provincia di Siracusa, due nell’Agrigentino e uno nel Trapanese. Nessun incremento nelle province di Caltanissetta, Enna e Messina.