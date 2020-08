Casalino cambia fidanzato: “Chi” lo paparazza con l’attore Gabriele Rossi e il gossip si scatena

«Quel birichino di Rocco sa come consolarsi» leggiamo su Dagospia. La calda estate di Rocco Casalino. Grandi novità. Il portavoce del premier Conte ha trovato modo di far parlare della sua vita privata con i suoi repentini “lascia e prendi”. Pare che sia archiviata per sempre la relazione con l’ormai ex Josè Carlos Alvarez. Ora ha un nuovo fidanzato. Si chiama Gabriele Rossi, che tempo fa era stato associato all’altro bellissimo del cinema e della tv, Gabriel Garko.

Casalino cambia fidanzato

Ci ha messo poco Rocco Casalino a rimpiazzare Alvarez, dopo l’ormai nota vicenda del trading online che è stata un po’ la pietra tombale sulla loro relazione. Il “sostituto” è l’attore Gabriele Rossi . La coppia o presunta tale – neanche a dirlo- è stata paparazzata dalla Bibbia del gossip, il settimanale Chi. Nella foto si vedono i due sorpresi ed immortalati durante una romantica serata a passeggio per Roma. Quella di Rocco Casalino è una vicenda sentimentale piena di rivolgimenti, sotto gli occhi di tutti.

Come in una sit-com il portavoce del premier diventa il più in vista nelle cronache mondane in questa Italietta a cinquestelle. Prima la bomba sull’ex compagno segnalato dall’antiriciclaggio. Quindi la reazione di Rocco Casalino. Prima ha dichiarato di non essere mai stato a conoscenza dei movimenti bancari del suo compagno . Poi ha giustificato Josè dicendo che il suo ex compagno è ludopatico. Ha, quindi, fornito la sua versione dei fatti al Corriere della Sera, giorni fa. Dalle sue parole si è venuto a sapere che qualcosa scricchiolava all’interno del rapporto tra Casalino e Alvarez già dai tempi del lockdown. Dal Corriere siamo inoltre venuti a conoscenza che Casalino non portava più la fede. Ma la frattura non deve essere stata così insanabile se il portavoce del premier Conte si è rifatto (o si farà) una vita con Gabriele Rossi.

L’attore è stato al fianco di Gabriel Garko per molto tempo, anche se la loro relazione si è contraddistinta per assenza esibizionismo. Tra Garko e Rossi ci sono stati alti e bassi, ma sempre ricomposti. Da un po’ non si vedevano insieme. Sappiamno forse il motivo: la foto complice con il portavoce del premier Rocco Casalino la dice lunga. Tutti i particolari sul numero di Chi in edicola da mercoledì 5 agosto, con le immagini esclusive della romantica serata romana.