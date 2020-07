Crosetto disintegra Grillo e il suo delirio su Roma in un tweet: «L’unica soluzione è il Tso»

«L’unica soluzione è il Tso»: Crosetto disintegra Grillo e il suo delirio in un tweet. E il web è con lui. Già, perché Guido Crosetto non usa perifrasi e non punta a indorare la pillola. Le parole con cui Grillo insulta Roma e i romani non vanno giù al gigante buono coordinatore di Fratelli d’Italia. Del resto, non è la prima volta che l’imprenditore in prestito alla politica si ritrova a commentare e sanzionare la furia verbale e l’aggressività lessicale del comico, ancora una volta sceso in campo a gamba tesa. E così, senza andare a interpretare tra le righe. Senza stare ad arrovellarsi come altri sul messaggio criptico affidato a un sonetto sboccacciato, Crosetto su Twitter posta: «L’unica soluzione è il Tso». E il riferimento, senza neanche bisogno di dirlo, è ovviamente a Grillo.

Il commento di Crosetto a Grillo: «È da Tso»

Il sonetto domenicale con cui Grillo liquida la Raggi e offende Roma e i romani, non va giù proprio a nessuno. Né in casa 5s – nonostante gli inutili sforzi di nobilitarne il contenuto ultimo – né agli avversari politici. Meno che mai ai romani e a chi, dall’interno del consiglio comunale lotta, come FdI, ogni giorno, contro incompetenza e arroganza della classe dirigente grillina in Campidoglio. Ma, pur prendendo spunto dal dubbio intorno al quale si arrovella la firma del Foglio, Salvatore Merlo, che su Twitter in queste ore cinguetta: «Una specie di sonetto sgrammaticato e scemo tiene sospesa la politica a Roma. I grillini non sanno interpretare l’oracolo di Grillo. Se non fosse tragico sarebbe comico», Crosetto va oltre il delirio.

Sul web tanti i commenti di condivisione per Crosetto

All’imprenditore in prestito alla politica non importa stabilire se il succo del discorso sia una sorta di benservito al sindaco della capitale, sancito da un definitivo “Roma non ti merita”. O se, al contrario, sia un intervento a favore della Raggi. Crosetto, infatti, parte dal presupposto che tutto sia frutto del delirio dell’ex comico genovese che ha sfidato tutti, sostenitori, dissidenti e detrattori, con un enigma farneticante. Ed è partendo da questo assunto che, sganciando una vera e propria bomba, Crosetto rilancia: Grillo? «L’unica soluzione è il Tso». E uno tra i tanti utenti sul web conferma e commenta: «Un comico decotto, livoroso, in crisi per il mancato successo professionale, si è vendicato dell’Italia tutta mettendo insieme l’ammucchiata degli invidiosi, incompetenti, fancazzisti , disoccupati cronici, ignoranti…Il tso, lui, è da un po, che se lo meritava»…