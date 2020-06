Fase 3, lunedì a Roma Fratelli d’Italia presenta la proposte per il Turismo

Fratelli d’Italia organizza lunedì 22 giugno alle ore 15 a Roma, presso l’Hotel Crowne Plaza Rome – St. Peter’s in via Aurelia Antica 415, un convegno dedicato alla grave emergenza che sta vivendo il settore del Turismo a seguito della diffusione del Covid-19. Il partito guidato da Giorgia Meloni presenterà, insieme alle associazioni di categoria, le proposte per contrastare la crisi del settore turistico. FdI, infatti, ha raccolto l’allarme lanciato da tutti gli operatori del settore chiedendo provvedimenti straordinari come lo stato di emergenza, poiché il Turismo, che in Italia rappresenta il 13% del PIL, è stato il primo comparto a chiudere e sarà probabilmente l’ultimo a ripartire. I lavori inizieranno con gli interventi dei rappresentanti di: Assoviaggi, Assobalneari Confindustria, Cna, Faita, Albaa, Fto, Fiavet, Agta, S7 Airlines, Anstra, Aci Turismo, Cna Balneari e Maavi. Per Fratelli d’Italia saranno presenti i capigruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, al Senato Luca Ciriani, i componenti delle commissioni competenti alla Camera Riccardo Zucconi, al Senato Daniela Santanché e il coordinatore del Dipartimento Turismo Gianluca Caramanna. Porteranno la loro testimonianza gli Assessori regionali al Turismo di FdI della Lombardia Lara Magoni, della Sicilia Manlio Messina, della Liguria Gianni Berrino e della Calabria Fausto Orsomarso. Concluderà i lavori una tavola rotonda, moderata dal capodelegazione di FdI al Parlamento europeo Carlo Fidanza, dal titolo: “Turismo: dalla gestione dell’emergenza alla programmazione della strategia”, alla quale interverranno il coordinatore nazionale Confesercenti Assoturismo Luca Bianca, il vice presidente Federturismo Stefano Fiori, il vice presidente vicario Federalberghi Giuseppe Roscioli. Così una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.