Stavolta inginocchiatevi fino a provare dolore, onorevole Boldrini, e magari esprimete solidarietà – se ne siete capaci – a chi serve lo Stato nonostante Bonafede. Perché le vostre sceneggiate riservate ai fatti d’Oltreoceano non sono nulla per quegli agenti della polizia penitenziaria maltrattati dai vostri silenzi di fronte alle violenze dei detenuti e alle indagini degli inquirenti contro chi serve lo Stato.

Basta, basta, basta con questi atteggiamenti superficiali, che ignorano la tragedia che vive chi indossa una divisa. I delinquenti non sono loro, ma quelli che li aggrediscono mentre un ministro inetto come il Guardasigilli pensa solo a schivare gli attacchi dell’opposizione piagnucolando come un ragazzino.

Bonafede e Boldrini, inginocchiatevi ora

A Santa Maria Capua Vetere hanno fatto male a un bel po’ di agenti della penitenziaria. Sono stati detenuti di quelli tosti, extracomunitari che trattiamo con i guanti anche quando rappresentano un pericolo.

Il loro nemico sono uomini che stanno nelle carceri per sorvegliarne la detenzione. Ma che sono trattati come torturatori, e indagati per aver fatto il loro dovere nelle rivolte carcerarie. Tortura è l’imputazione per alcuni di loro. E i magistrati mandano i carabinieri a mortificarli con la consegna degli atti di “giustizia”.