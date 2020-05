Pronta la maxi-sanatoria per 600 clandestini. Ci sta lavorando la ministra Bellanova:”E’ una priorità”

In arrivo la maxi-sanatoria per gli immigrati clandestini. A sollecitarla è la ministra renziana dell’Agricoltura, Teresa Bellanova. D’accordo con la collega Lamorgese, alla quale spettano le misure sulla regolarizzazione degli immigrati.

Bellanova: maxi-sanatoria per gli irregolari

“Braccianti irregolari che lavorano nei nostri campi. Donne che stanno nelle nostre famiglie come badanti. E sono in nero. Chiedo che siano regolarizzati subito con permessi di soggiorno temporanei di sei mesi. Rinnovabili per altri sei mesi”. Così la Bellanova all’ultimo tavolo con Conte e i capi delegazione dei partiti. Insomma è una priorità assoluta. “Per me è una questione che va risolta in queste ore. Cos’altro vogliamo aspettare?”.

Di fronte alle enormi difficoltà di liquidità dei cittadini e agli imprenditori al collasso, la prima cosa da fare è regolarizzare i clandestini. La sanatoria dovrebbe riguardare circa 600mila immigrati (ma non è ufficiale). La ministra dell’Agricoltura punta a portare a casa il risultato nel decreto di maggio. Il cosiddetto Cura Italia bis che verrà approvato a giugno. Naturalmente il condono viene giustificato. Che non si dica che è un regalo. Il problema è sanitario e di lavoro, spiega la ministra. “Gli stranieri in Veneto per raccogliere l’uva vengono pagati 3 euro l’ora. Sono nelle mani di caporali che possono essere italiani o stranieri. Ma comunque rispondono alla criminalità. Sappiamo che centinaia e centinaia di braccianti sono reclusi nei ghetti. Come topi. Non escono perché sarebbero subito individuati”.

Il Viminale alleato della ministra renziana

Nelle prossime ore ne parlerà con la ministra dell’Interno Lamorgese. Top secret le modalità della sanatoria. Per la Bellanova si può pensare a un’identificazione attraverso le foto segnaletiche dei migranti archiviate all’ingresso in Italia. Secondo Bellanova andrebbe percorsa la strada di permessi temporanei per accelerare le procedure. “E’ una scelta dovuta e doverosa da parte dello Stato. Va fatta ora, nel decreto che stiamo per varare. Altrimenti mettiamo a rischio gli sforzi di tutti noi”.