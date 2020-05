Il governatore della Sicilia spiega la decisione. “Con il collega della Sardegna abbiamo la stessa ansia di fare economia e non seminare morti. Quindi serve un protocollo di sicurezza a cui stanno lavorano i due dipartimenti. Domani ci sarà la conferenza Stato-regioni con il premier Conte per indicare una linea omogenea”. “La mobilità interregionale non può che essere omogenea e questo spetta allo Stato”. Sulla data di apertura del 3 o del 7 giugno: “Decideremo nei prossimi giorni”. Scelte difficili, che vanno prese senza paura di essere impopolari. “E’ un conflitto tra cuore e ragione”, aggiunge Musumeci, “perché il cuore vorrebbe che gli alberghi fossero stracolmi e i lidi balneari affollatissimi, per ridare un po’ di ossigeno all’economia. Mentre la ragione vorrebbe che alla fine di questa estate non si dovessero contare nuovi contagi, vediamo se riusciamo a trovare un punto di equilibrio tra cuore e ragione. Per questo parliamo non di una patente di immunità ma di un protocollo di sicurezza”.