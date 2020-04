Feltri: «Contro di me solo gli imbecilli che non capiscono. Mai parlato contro i meridionali»

«Tutte queste polemiche non hanno senso. Non ho voluto offendere nessuno. Ho solo detto una verità incontestabile, e cioè che il Sud è inferiore economicamente al Nord. Punto. Se non lo riconosciamo siamo degli imbecilli». A parlare all’Adnkronos è Vittorio Feltri, che rifiuta con sdegno l’etichetta di razzista. Le sue frasi sul Sud alla trasmissione “Fuori dal coro” di Mario Giordano su Rete4 hanno scatenato un putiferio politico. Ma lui non capisce perché tanto clamore per una «semplice constatazione della realtà delle cose». E cioè, l’eterno divario economico tra Nord e Sud.

Feltri: «Mi vogliono far passare per quello che non sono»

«Da Giordano ho semplicemente constatato la realtà, con una battuta che qualcuno ha equivocato. Ma non capisco», aggiunge Feltri, «perché mi vogliono far passare per quello che non sono. Finiamola di fare del vittimismo. Non c’è nulla di antropologico. Non sono un razzista, non sono un antimeridionale, anzi. Amo il dialetto napoletano, le canzoni napoletane, amo Napoli, la sua cultura».

La risposta a Carlo Verna

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha dato mandato legale per tutelare la categoria per il danno d’immagine. Feltri però non fa marcia indietro e sfida tutto etutti: «Sono pronto ad andare in qualsiasi tribunale per difendermi e ripetere una verità incontestabile sul Sud e i suo abitanti». Carlo Verna, presidente del Cnog, gli rimprovera di aver perso la «lucidità e la bussola». Feltri replica: “Non conosco Verna, non l’ho mai visto e incontrato in vita mia. So che faceva il calcio minore, non capisco perché si accanisca contro di me per motivi che non esistono».

Smascherate le bufale scritte su di lui

«Non ho mai detto rivolto ai meridionali», precisa Feltri, «”datevi una regolata o farete una brutta fine per altro meritata”. Mai parlato di manutengoli ingordi. Confermo, invece, di aver detto che senza di noi il Sud va a ramengo. Senza i soldi del Nord i meridionali cosa fanno? Sapete perché non ci concedono l’autonomia? Perché altrimenti perdono i soldi, questa è la verità».

Feltri: «Sia ben chiaro, non ho offeso nessuno»

Il direttore di “Libero” è un fiume in piena: «Che ci sia una situazione economica e sociale complicata al Sud lo sappiamo tutti, ma non si fa mai nulla per migliorare questa situazione. Lo ripeto, non ho voluto offendere nessuno. Semmai, mi sento offeso io, perché mi attaccano per aver rilevato che il Sud è più povero del Nord».

Il riferimento a Benedetto Croce

«Non ce l’ho con il Meridione, perché attribuirmi cose che non ho mai nemmeno pensato?», si chiede. «Il 25 per cento del Pil si produce al Nord, non è forse vero? Questi sono fatti, numeri. Lo sanno anche i cretini che i meridionali sono inferiori economicamente. Non ho mai pensato che Benedetto Croce fosse inferiore… Mi limito a registrare la realtà. È un fatto sociale, direi sociologico, da esaminare. Non c’è nulla di Antropologico», insiste Feltri.