“Visto che qualcuno me lo chiede ribadisco ciò che avevo già detto in trasmissione (per essere più chiaro). Sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. È lontano anni luce da ciò che penso”. Così Mario Giordano, all’indomani della trasmissione su Rete4 di ieri sera.

Giordano a Feltri: “Direttore, non puoi dire così”

A Fuori dal Coro, il giornalista già direttore del Giornale e di Libero, ha avuto parole incendiarie sui meridionali. “Molta gente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché ha un complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo semplicemente che i meridionali in molti casi siano inferiori”. Una frase che Mario Giordano ha giustamente stigmatizzato. Per poi cercare di sdrammatizzare con una battuta: “Direttore, però così non ci guardano più ed è un guaio”. Un problema che non si è presentato. Anzi, gli ascolti di ieri della trasmissione sono andati molto bene. Fuori dal Coro su Rete4 ha avuto 1.513.000 spettatori, share 6.8%.

La frase di Feltri ha scatenato una tempesta di proteste in Rete. Molti hanno chiesto l’intervento dell’Ordine dei giornalisti, mentre altri account sono passati direttamente gli insulti e alle minacce.