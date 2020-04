Gli anziani muoiono a grappoli anche nella regione Lazio, la differenza è che non sembrano fare rumore rispetto ad altre regioni. E nonostante emergano in tutta evidenza errori dell’assessorato alla sanità e complicazioni burocratiche assolutamente evitabili. Il coronavirus – si sa – per Zingaretti era una semplice influenza.

Rocca di Papa, c’è una Rsa del gruppo San Raffaele. Qui c’è stato un numero enorme di contagiati, tra personale sanitario e ospiti della struttura. Stiamo parlando di un istituto che fa riferimento a un Ircss, non genericamente privato. Svolge cioè una funzione pubblica. E come tale dotato delle strutture adatte ad eseguire il test del tampone. Ma la regione Lazio non vuole.

Perché la regione Lazio ha detto di no?

Eppure a fine marzo il ministero della salute aveva raccomandato di sottoporre a controlli proprio il personale sanitario con una circolare molto chiara. E l’Ircss San Raffaele aveva manifestato immediata disponibilità a praticare i tamponi ai propri dipendenti oltre che ai ricoverati.

No, la regione ci mette una settimana e l’8 aprile parte l’editto. I tamponi decidiamo noi dove si fanno. Il 15 aprile il San Raffaele manifesta di nuovo la propria disponibilità ma l’assessorato alla sanità ha già stabilito che per la struttura di Rocca di Papa ci dovrà pensare il Campus Biomedico. Che poi è privato….

E intanto gli anziani muoiono a grappoli

Tant’è. In tutto questo lasso di tempo, il 3 aprile un paziente con sintomi simili al Covid-19 viene sottoposto a tampone dalla Asl che solo il giorno dopo viene spedito al Campus per l’analisi. Il giorno successivo il San Raffaele – che per fortuna aveva isolato la persona – viene a conoscenza della sua positività al test.

Il 6 aprile altri tamponi al resto degli ospiti e solo il 9 si viene a conoscenza del gran numero di contagiati. E la regione che fa? Ovviamente isola la struttura, senza un minimo di mea culpa. Del resto, nessuno indaga.

Hanno timore – in assessorato – che i familiari dei pazienti deceduti possano fargliela pagare? Il rifiuto ostinato a praticare tamponi direttamente al San Raffaele può essere stato concausa di più di un decesso? Qualcuno potrebbe essere chiamato a risponderne.