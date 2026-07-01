L’impegno del governo sui Campi Flegrei, Musumeci: “Decenni di distrazione da chi ci ha preceduto”

Foto: Ansa Foto / Angelo Carconi (Maggio 2026)

Rischio sisma

Il ministro rivendica le attività dell'esecutivo per rafforzare tutti i protocolli di sicurezza nel napoletano

“I Campi Flegrei costituiscono un piano modello dell’intervento di un governo che dopo decenni di distrazione si sta dedicando a una prevenzione strutturale e non strutturale, in una delle aree più pericolose al mondo: un vulcano attivo sul quale vivono centinaia di migliaia di persone”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto.

Le parole di Musumeci

“Abbiamo nominato un commissario straordinario-ha detto Musumeci- che opera in perfetta intesa con gli enti locali sono stati già completati alcuni cantieri, la precedenza viene data soprattutto agli edifici scolastici che ricadono in quella realtà, parlo del quartiere Bagnoli e di Pozzuoli e di Bacoli, che sono particolarmente interessati all’attività bradisismica dei Campi Flegrei. Stiamo intervenendo anche con riparazione dei danni dell’edilizia residenziale privata, con interventi di riqualificazione sismica sugli edifici privati, abbiamo proposto come governo al privato che vorrà farne richiesta e accedere ai benefici, un intervento del governo fino al 70% consentendo al privato di potere approntare soltanto il 30% della risorsa necessaria e in termini di risorse ho il piacere di comunicare che il nostro Dipartimento Casa Italia ha provveduto ad ottenere assicurazione e disponibilità dalla Banca europea per gli investimenti di un prestito a tasso di interesse agevolato fino a quasi 1 miliardo e mezzo “.

L’impegno del governo Meloni

L’esecutivo di centrodestra ha intensificato i suoi sforzi per tutta l’area dei Campi Flegrei. Già nel 2023, con uno stanziamento di 52 milioni, ha dato avvio ad attività finalizzate alla ricognizione delle principali criticità’ e a dotare le amministrazioni locali e popolazione dei primi strumenti per fronteggiare esposizione di gestione del rischio.

Il governo ha favorito l’immediato utilizzo degli edifici privati danneggiati dalla scossa del 20 maggio 2024, autorizzando una spesa di 20 milioni per il 2024 e di 15 milioni per ciascun anno 2025 e 2026, per riconoscere contributi destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e riparazione. Non solo. Ma con l’ultima legge di bilancio ha stanziato 100 milioni di euro per il quinquennio 2025-2029 per favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione ad uso residenziale.

I piani di evacuazione la sicurezza

L’esecutivo ha anche affrontato la questione dei piani di evacuazione e della sicurezza per i cittadini interessati da un’area fortemente sismica. Coordinandosi con la Protezione Civile e approntando un’organizzazione razionale e pronta a ogni evenienza. Di particolare rilievo è stato il rapporto con il Comune di Napoli e con i comuni limitrofi, con i quali l’interlocuzione rimane sempre attiva e costante.