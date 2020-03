Tutto vero. Nelle ultime 24 ore una notizia tiene con il fiato sospeso milanesi e non. Si parla di un ospedale temporaneo (da campo) al posto dei padiglioni della Fiera di Rho a Milano

Sul modello di quelli aperti a Wuhan a tempo di record coronavirus. Il Pirellone sta verificando con la Protezione civile un piano “ambizioso”. E degno della migliore tradizione italiana. Una misura eccezionale da utilizzare in tutta Italia. Si parla di 500 nuovi posti di terapia intensiva in meno una settimana. Sei giorni.

Milano, ospedale da campo nei padiglioni della Fiera

“L’ospedale temporaneo alla Fiera potrà essere pronti entro 6 giorni”. Lo annuncia l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. “Ma abbiamo bisogno di respiratori e personale. La Protezione civile ci deve dare risposta in queste ore». L’ospedale prevederebbe speciali container attrezzati con i letti e la strumentazione necessaria. La Fondazione Fiera Milano «si farà carico in parte delle spese», ha specificato l’assessore.

Per il personale, si calcolano almeno 500 medici e 1200 infermieri spalmati su più turni. Per questo si farà affidamento anche a specializzandi, neo laureti. Personale ostetrico e infermieristico. Ai 500 posti di terapia intensiva si aggiunge il recupero anche nei sottoscala. Con altri 200 letti». La Regione la Lombardia , sta «facendo una lotta contro il tempo. Per potenziare in modo massiccio mezzi e risorse e far fronte alla situazione». Abbiamo 1.067 posti in terapia intensiva, spiega Gallera. “In un giorno siamo riusciti ad aprirne 127. Un lavoro incredibile. Per ciò è stato coinvolto tutto il mondo socio sanitario. Comprese, le Rsa, le case di riposo e gli ospedali privati accreditati”.