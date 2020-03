“Crediamo che servano risorse molto più ingenti di quelle stanziate dal governo, almeno trenta miliardi, ma anche trenta miliardi li consideriamo un punto di partenza. I 7,5 miliardi messi in campo dal governo “sono assolutamente inadeguati, è meno di quanto spendiamo per il reddito di cittadinanza”. Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra le opposizioni e il premier Giuseppe Conte.

“Siamo disponibili a votare il decreto sullo scostamento se qualcuno ci garantisce che è l’inizio di un percorso”, afferma poi la Meloni. “Su questo-prosegue il leader di Fdi- il ministro dell’economia ha detto che è in fase di riflessione speriamo che queste riflessioni portino bene”. “Non c’è l’ipotesi di un governo di unità nazionale”, dice poi la Meloni rispondendo ai cronisti. Il presidente di Fratelli d’Italia critica inoltre la posizione Ue. “Serve l’Europa. L’europa è assente, serve un piano della Bce pari almeno al bozooka di Draghi”.

“Al tavolo di confronto tra governo e centrodestra abbiamo chiesto la chiusura di tutte le attività per due settimane. La richiesta non è stata al momento accettata, speriamo non serva in futuro”. Così scrive infine Giorgia Meloni su Facebook sintetizzando l’incontro tra il prmier e i rappresentanti delle opposizioni. . “Abbiamo ribadito -prosegue- anche un’altra questione fondamentale: il governo deve dire chiaramente che sarà fatto tutto il necessario per garantire la salute di tutti e tutelare ogni singola attività produttiva e ogni singolo posto di lavoro. Continueremo ad agire e a fare le nostre proposte per il bene della Nazione e del nostro popolo”