Quattro proposte principali, per sostenere l’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus. Sono quelle che Giorgia Meloni si appresta a presentare al premier Giuseppe Conte e che ha anticipato sulla sua pagina Facebook, a beneficio della trasparenza e della corretta informazione dei cittadini.

Meloni chiede il super commissario

La prima proposta è la nomina immediata di “un commissario straordinario con poteri di ordinanza sul modello di Guido Bertolaso dopo il terremoto di L’Aquila”. La seconda invita a far stare per davvero “tutti a casa per due settimane“. “Chiusura in tutta Italia di tutte le attività, salvo i servizi essenziali che vanno garantiti”, spiega Meloni, che ormai da giorni chiede un atto di coraggio e chiarezza autentici perché i sacrifici richiesti ai cittadini abbiano davvero un senso.

E poi soldi, soldi, soldi: l’Ue non si può tirare indietro

La terza proposta chiede che un “sostegno imponente dello Stato per tutelare aziende, lavoratori autonomi e posti di lavoro con sospensione di tributi, mutui, bollette e pagamenti di ogni genere, cassa integrazione per tutti e ammortizzatori sociali per Partite Iva”. Dunque, misure a sostegno del tessuto economico del Paese, che non lascino indietro nessuno, a partire da chi produce. Infine, il quantum. Non bastano i pannicelli caldi.

“Servono decine di miliardi. Pretendiamo – avverte Meloni – pieno sostegno da parte della Ue e della Bce, non intendiamo perdere tempo a discutere di parametri europei”.