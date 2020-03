Nel Lazio sono 2.362 gli attuali casi positivi a Covid-19, con 1062 ricoverati in ospedale, cui vanno

aggiunti 133 soggetti in terapia intensiva. L’aggiornamento appena diffuso dall’assessorato alla Sanità del Lazio indica anche 136 pazienti deceduti, e 1167 persone in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti oggi è di 208 pazienti, con 2706 casi esaminati. Una situazione difficile, che mette a dura prova la sanità regionale, ma in lenta decrescita.

Sul fronte politico, Fratelli d’Italia rivolge critiche alla giunta Zingaretti. “L’amministrazione nnuncia, in perfetto stile Conte, prima del passaggio del provvedimento in giunta, venti milioni per le politiche sociali, la giunta Musumeci ne stanzia cento. Il consiglio e le commissioni regionali del Lazio, dopo un mese di emergenza, si riuniscono solo in videoconferenza, quelle abruzzesi, con il presidente Marsilio in testa, con tutte le dovute precauzioni si ritrovano in aula. Quando si andrà a votare, perché prima o poi l’emergenza finirà, ci si ricorderà di tutti gli errori, con conseguenze disastrose, di un partito che di democratico ha soltanto il nome”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.