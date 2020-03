Il coronavirus fa crollare un dogma Ue: il divieto agli aiuti diretti dello Stato alle aziende

L’emergenza coronavirus fa crollare un dogma custodito dalla Commissione Ue: il divieto degli aiuti diretti di Stato alle aziende. Bruxelles ha dato infatti il via libera al nuovo quadro (temporaneo) per i sostegni pubblici alle attività economiche in crisi. Quadro che consente ai governi di mettere in piedi schemi di aiuti diretti fino a 500mila euro alle aziende e a dare garanzie per prestiti. Bruxelles chiarisce che “gli aiuti sono indirizzati ai clienti delle banche e non alle banche stesse”.

In particolare Bruxelles ha dato un primo via libera ai contributi a sostegno delle compagnie aeree, particolarmente penalizzate dallo stop ai voli. “Per minimizzare i danni al settore dell’aviazione, serve azione urgente. La Commissione è pronta a lavorare con gli Stati immediatamente per cercare soluzioni”, utilizzando “la piena flessibilità degli aiuti di Stato”, si spiega. Ad esempio “la compensazione alle compagnie può essere data in base all’articolo 107(2)(b) del Trattato”, e anche per compagnie “che hanno ricevuto aiuti negli ultimi dieci anni. In altre parole non si applica il principio del ‘one time last time'”.