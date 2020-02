Povero Gualtieri, di fronte alla viltà come scelta politica: solo così si può spiegare il silenzio di Nicola Zingaretti – almeno pubblicamente – nei confronti dei dispetti firmati Cinquestelle. Ed è intollerabile il silenzio dei giornaloni su quanto sta accadendo in alcuni quartieri di Roma che andranno al voto domenica primo marzo per sostituire alla Camera Paolo Gentiloni.

Perché è una storia che si intreccia con quelle nomine miracolose per la salute del governo che barcolla. E su queste si gioca anche un pezzo del destino della legislatura.

Grillini contro Gualtieri

Non passa giorno senza che Zingaretti e i suoi imprechino contro Matteo Renzi. Sabota il governo, in maggioranza ci si comporta da alleati e non da avversari e via discorrendo. Tutto giusto. Però, c’è un però che la dice lunga sui comportamenti ambigui del Pd.