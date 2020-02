La trasparenza, la correttezza con i cittadini, l’assunzione pubblica di responsabilità a fronte di un possibile contagio, non piace al Pd. Che, alla faccia degli appelli di Mattarella, attacca senza pietà il governatore della Lombardia Attilio Fontana per la sua decisione di esibire la “mascherina” su Fb. A fronte dell’annuncio di una sorta di auto-quarantena causata dalla presenza di una sua collaboratrice, nei suoi uffici, poi rivelatasi positiva al coronavirus.

Il governatore in auto-quarantena

Oggi Fontana, prima degli attacchi del Pd, ha spiegato. “Pur essendo io non infettato da virus, ma avendo avuto rapporti quotidiani con una persona che purtroppo risulta essere stata contagiata io devo muovermi con una certa cautela. La mia negatività si può trasformare in positività in qualunque momento, nei prossimi ormai 12 giorni, perché sono tre giorni che non incontro la mia collaboratrice”. Intervenendo a Rtl 102.5, Fontana ha proseguito così. “La mia vita cercherà di essere il più normale possibile – ha spiegato Fontana – come dico a tutti i cittadini. Metterò la precauzione della mascherina, così che se per caso improvvisamente divento positivo evito di infettare chi sta con me. A maggior ragione porrò in essere le precauzioni che sono state distribuite. Mi laverò spesso le mani, eviterò di avvicinarmi troppo ad altre persone, starò attento quando starnutisco e cambierò spesso fazzoletto, tutte precauzioni che rallentano la corsa del virus”.

Il Pd all’attacco di Fontana

Qualcuno, nel Pd, alla faccia degli appelli di Mattarella, ha scelto di non tacere. E subito ha rotto il fronte della solidatietà. “La mascherina in diretta facebook non serve a nulla esattamente come non serve metterla in aula alla Camera. Tutti sappiamo che è così, anche chi la indossa. Un gesto inutile e dannoso per il messaggio che diffonde. Spiace che a farlo siano rappresentati delle istituzioni”. Il tweet è firmato dal deputato del Pd Matteo Orfini. Che trova molti estimatori nel suo partito.

“Fontana? Io la mascherina non l’avrei messa. O meglio non avrei fatto la foto con la mascherina ma siamo

alle scelte personali”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ospite di SkyTg24. ”A me hanno spiegato che non serve a nulla per chi sta bene”.

Ed ancora, l’ex ministro Maurizio Martina. “Era proprio necessario per il presidente Fontana farsi immortalare sui social con una mascherina alla bocca? Penso proprio di no”. “In un momento come questo -aggiunge- le istituzioni devono dare un segno di equilibrio e compostezza e lavorare sodo con serietà, evitando di alimentare panico per non danneggiare ulteriormente i cittadini e il Paese. Purtroppo non mi pare che farsi fotografare in quel modo aiuti a tenere questo atteggiamento”. E Zingaretti? Al momento tace…