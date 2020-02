Al via il Carnevale di Rio 2020. Ecco le immagini più belle (foto e video)

Migliaia di ballerini delle scuole di samba del Brasile si sono riversati per il Carnevale di Rio 2020 al Sambòdromo cittadino per il primo giorno del Carnevale. Quest’anno, Passarela do Samba ospita le sfilate di 43 associazioni tra le scuole di samba del gruppo speciale, serie A e le scuole junior, che dovrebbero riunire, secondo gli organizzatori, 500mila persone.

Brasiliani e turisti con costumi da ballerini hanno sfilato cantando e danzando. Nel quartiere di Santa Teresa in scena il “bloco” Carmelitas, una delle feste più famose, con diversi partecipanti travestiti da suore e sacerdoti. Questo “bloco” prende il nome dalla leggenda di una suora cattolica di clausura che fuggì dal convento per unirsi a una festa di carnevale in strada.