Pietro Genovese interrogato per circa un’ora sulla tragica notte in cui hanno perso la vita a Roma Gaia e Camilla. Il 20enne è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale plurimo per avere investito nella notte tra il 21 e 22 dicembre scorso le due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli su Corso Francia. Genovese, accompagnato dai suoi difensori gli avvocati Gianluca Tognozzi e Franco Coppi, ha risposto alle domande del gip Bernadette Nicotra.

“Sono sconvolto e devastato per quello che e’ successo”. Ha detto Pietro Genovese, secondo quanto riferiscono i suoi difensori, nel corso dell’interrogatorio. Il ragazzo ha ricostruito la serata tra le lacrime. Prima la festa a casa di amici per il ritorno di un amico dall’Erasmus e poi il rientro percorrendo Corso Francia dove Genovese ha detto di essere ripartito con il semaforo verde.

“Questa è una tragedia per tutte e tre le famiglie coinvolte. Genovese non e’ il killer che e’ stato descritto e merita rispetto e comprensione come le famiglie di queste due ragazze”. Così hanno parlato gli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi. ”Il nostro assistito ha risposto alle domande del giudice – hanno spiegato – ma sul contenuto dell’atto istruttorio manteniamo il più stretto riserbo. Al momento non abbiamo presentato nessuna istanza di attenuazione della misura cautelare, rifletteremo su un eventuale ricorso al Riesame”.