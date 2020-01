Macron come la Fornero se non peggio. Dopo trenta giorni di sciopero non si ferma in Francia la mobilitazione dei sindacati contro la riforma delle pensioni. Cgt, Fo, Fsu e Solidaires hanno lanciato un nuovo appello per uno sciopero ‘interprofessionale’ per il 9, 10 e 11 gennaio. Mentre per l’11 è previsto una manifestazione nazionale. A mobilitarsi sono chiamati i lavoratori di tutti i settori economici. “Per vincere bisogna allargare e amplificare la protesta in tutti i settori già dal 9 gennaio”, sottolineano i sindacati in un comunicato. Martedì, intanto, è previsto un nuovo incontro tra sindacati e governo.

Macron pare però intenzionato ad andare fino in fondo. Nel messaggio di fine anno ai francesi ha ribadito che non intende fare passi indietro sul progetto e ha esortato il governo a trovare un “rapido compromesso”.

“Capisco come le decisioni prese possano causare timori e proteste”, ha detto. “Dovremmo quindi rinunciare a cambiare il nostro Paese? No. Poiché abbandoneremmo quelli che il sistema ha già abbandonato, tradiremmo i nostri figli, i loro figli dopo di loro, che dovrebbero quindi pagare il prezzo per le nostre rinunce. Questo è il motivo per cui verrà attuata la riforma delle pensioni “, ha aggiunto. Macron ha poi parlato della Brexit, auspicando una relazione “sana” e “solida” con il Regno Unito.

Al presidente francese ha replicato il segretario generale del sindacato Cgt Philippe Martinez ribadendo che continueranno le proteste: “Servono scioperi ovunque”, ha detto intervistato da Bfmtv. Macron “si è rinchiuso nella sua bolla dove considera che tutto vada bene nel paese”. Il leader del principale sindacato francese ha esortato i lavoratori a proseguire nell’agitazione, arrivata ormai al 28esimo giorno, per dare “un forte segnale d’allarme”. Martinez ha dichiarato che parteciperà all’incontro convocato per il 7 gennaio dal primo ministro Eduard Philippe.