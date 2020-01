La Raggi blocca i diesel e costringe i romani a prendere i bus. Ma il 73% degli autobus sono…

«Dai, facci sempre più male. Se a Roma hai acquistato recentemente un diesel euro6 perché magari ti hanno spiegato che non inquina, hai toppato. Arriva Virginia tua e se ne frega. E ti blocca per tre giorni». L’attacco a Virginia Raggi per il blocco delle auto diesel a Roma arriva dalla pagina Facebook 7 Colli. È stato prorogato fino a giovedì, ovvero anche per la giornata di mercoledì, lo stop ai veicoli privati alimentati a diesel nella cosiddetta fascia verde di Roma. «Considerato il persistere degli elevati livelli di inquinamento da Pm10 e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni – ha annunciato il Comune, è stata disposta per le giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Ztl “fascia verde”».

In un articolo si legge: «Incredibile questa sindaca, che ha una flotta diesel all’Atac pari al 73 per cento dei veicoli in circolazione (quelli che ancora non hanno preso fuoco) e impedisce a un milione di romani la circolazione nella città in cui pagano le tasse. La Raggi ha bus che inquinano anche di più – la sua amministrazione ne ha acquistati oltre 400 a diesel – ma i cittadini devono restare appiedati».