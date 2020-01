La montagna deve diventare emergenza nazionale su cui il Parlamento deve discutere e confrontarsi. Questo il messaggio lanciato a Roccaraso, nella prima giornata degli Stati generali della montagna. Manifestazione organizzata e promossa dal gruppo al Senato di Fratelli d’Italia.

“La difesa del territorio – ha sottolineato il vice capogruppo vicario di FdI al Senato, Isabella Rauti – è uno degli elementi fondamentali della cultura identitaria. FdI vuole aiutare e sostenere in termini di offerta di servizi chi ha deciso di rimanere nelle zone montane, incentivare con agevolazioni fiscali chi vi lavora e produce e favorendo il ritorno degli abitanti in montagna”.

Come spiega Adolfo Urso “Fratelli d’Italia intende denunciare lo stato di abbandono in cui oggi si trovano i Comuni montani e più in generale la montagna, che deve diventare un’emergenza nazionale e chiediamo che si apra in Parlamento un dibattito tra tutte le forze politiche per individuare soluzioni di rilancio”. Un punto che rilancia Antonio Iannone per il quale “mantenere viva e abitata la montagna rappresenta dunque una delle sfide del nostro futuro, una sfida che le risorse moderne consentono però di affrontare in modo del tutto efficace”. Rilancio necessario per Francesco Zaffini soprattutto nelle aree colpite dal sisma del 2016: ” Per questo presenteremo un ddl in Senato che istituisca una Zona Economica Speciale del territorio del cratere del sisma”.