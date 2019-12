La Incontrada fa piangere il pubblico: “Nessuno è perfetto”. Il web la vuole a Sanremo

Un monologo per dire che la “perfezione non esiste” (video) e Vanessa Incontrada incanta il pubblico tv. Che ora, su Twitter, chiede a gran voce la presenza della presentatrice spagnola sul palco del Festival di Sanremo. Perché, spiegano, “ci vogliono buoni esempi in questo mondo e anche la televisione può fare la sua parte se solo volesse… #VanessaIncontrada a Sanremo sarebbe un buon inizio, buonissimo”.

Vanessa Incontrada spopola sul web

Tra i tanti ‘cinguettii’ di apprezzamento per le “fondamentali” e “bellissime parole” arrivano decine e decine di attestati di stima – “ti ho sempre stimata e amata tanto proprio per questo. Perché sei una di noi”, scrivono – avanza infatti il ‘partito dell’Ariston’ per l’attrice: “Per me #VanessaIncontrada è la perfezione e vorrei tanto vederla accanto ad Amadeus sul palco di Sanremo”, “è fantastica PORTATELA A SANREMO”, “a Sanremo #VanessaIncontrada? Ma magari!”, sono solo alcuni dei tweet che stanno invadendo il social nelle ultime ore.

Quasi unanime la richiesta, che si scontra solo con pochissimi contrari.

Dalle offese al plebiscito

Non fra gli haters, ma fra quelli che vedono nella presenza di Incontrada al Festival “un’offesa” alla professionalità della presentatrice e attrice: “Quindi – scrivono – per iniziare a parlare di #VanessaIncontrada a Sanremo c’è voluto un monologo neanche originalissimo e non il fatto che fa televisione da più di vent’anni. E’ popolarissima, ogni sua fiction sbanca, piace a uomini e donne ed è bella, simpatica e spigliata?”. E ancora: “#VanessaIncontrada è bella, intelligente, simpatica. Le offese e critiche ricevute sul web sono di persone invidiose, che non hanno una vita. Però affidarle #sanremo2020 per questo è un’offesa alla sua professionalità”. Dalla diretta interessata, almeno per ora, nessuna replica all’entusiasmo del pubblico.