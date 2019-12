Atac, alla Raggi va a fuoco un altro autobus. E’ il 30esimo del 2019. In tre anni oltre 140 incendi (video)

Ancora un autobus dell’Atac in fiamme a Roma. E’ il trentesimo dall’inizio del 2019.

L’autista è riuscito fortunatamente a far scendere l’unico passeggero presente sulla vettura dell’Atac. E nessuno è rimasto ferito.

Per spegnere le fiamme sono dovute intervenire alcune squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma con un’autobotte.

La vettura della linea 708 dell’Atac è stata comunque divorata dalle fiamme. Ed è andata completamente distrutta.

L’autobus dell’Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 9.50 in via Vinicio Cortese 180, a Mostacciano, quadrante sud-ovest della Capitale. Non è ancora chiaro, al momento, cosa abbia determinato il principio d’incendio che, poi, si è velocemente propagato a tutto il mezzo mentre si trovava di fronte alla fermata.

Si aggiorna, dunque, l’elenco degli autobus dell’Atac incendiati. Il mezzo di oggi è il trentesimo dall’inizio dell’anno su cui sono divampate le fiamme. Alcuni sono stati “salvati” dall’intevento dei vigili del Fuoco, altri sono andati copletamente distrutti.

In particolare, secondo le statistiche raccolte scrupolosamente su Twitter da un gruppo che segue, ora per ora, il disastro della flotta Atac, sotto l’ironico hastag # flambus , bus flambè, solo gli autobus della municipalizzata romana completamente carbonizzati e distrutti sono stati 12 nel 2017, 15 nel 2018 e 15, incluso quello di oggi, nel 2019. Ma l’anno non è ancora finito. E non è escluso, visto l’anadazzo, che qualche altro incendio corregga le statistiche del 2019.

In tutto, comunque, 41 autobus dell’Atac totalmente divorati dalle fiamme in 3 anni. Non può essere un caso.

L’Atac, dal canto suo, contesta queste cifre, rivedendole al ribasso. Per la municipalizzata romana gli autobus andati completamente distrutti dalle fiamme in tre anni sono “solo” 38, non 41.

Ovviamente i principi di incendio che, però, non hanno causato la completa distruzione dei mezzi dell’Atac, sono molti molti di più, circa 4 volte tanto, 140 secondo le statistiche aggiornate dal gruppo. E questo da quando è iniziata l’Amministrazione Cinquestelle. Una media di oltre 3 autobus a fuoco al mese.

Incredibile ma vero: l’ultimo incendio del 2018 avvenne l’8 dicembre. Proprio come oggi.

Anche in questo il “destino” ha avuto un tempismo perfetto.