Al prete che chiama Salvini “bestia, porco” arriva la solidarietà del vescovo di Milano (video)

Prete, vescovo, chiesa, tutti contro Salvini e contro milioni di italiani. Questa chiesa insegna a odiare. Un prete che odia non si può sentire. E poi ha avuto anche la solidarietà dell’arcivescovo. E il Papa? Si chiama Giorgio De Capitani, 81 anni. È già stato condannato l’11 novembre scorso per diffamazione contro Matteo Salvini. E non si pente. Questo prete ha detto diverse frasi molto cristiane. Con voce da invasato. “Salvini bestia. Criminale, Porco. Ti spaccherò la faccia. Se lo chiamo pezzo di merda offenderei la merda”.

Il prete non si pente

A Fuoridalcoro si è saputo anche che il vescovo di Milano, tale Mario Delfini, gli ha clamorosamente ha espresso la solidarietà. Poi si lamentano se le chiese sono sempre più vuote. Questo vescovo che odia ha addirittura offerto al prete un sostegno economico. Alla fine della trasmissione, intervistato, il prete ha aggiunto anche altre oscenità. “Non mi pento, assolutamente”: E anche “Se Salvini morisse, non piangerei…” Ci vergognamo per lui e per il vescovo. E per tutta la chiesa ridotta così da questi personaggi ignobili. Da Salvini il commento più caritatevole: “Poveretto, preghiamo per lui, ne ha bisogno”.