Di scena oggi a Padova la presentazione del coordinamento regionale veneto di Riva Destra. A fare gli onori di casa Elisabetta Gardini, intervenuta alla presentazione di Riva Destra in Veneto: un ulteriore apporto utile alla diffusione dei valori di FdI.

Presentato a Padova il coordinamento regionale veneto di Riva Destra

«Benvenuti e insieme costruiamo un partito sempre più forte a pieno sostegno della nostra leader Giorgia Meloni». Con queste parole Elisabetta Gardini, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Padova, è intervenuta alla conferenza stampa di stamattina, tenutasi presso il Caffè Pedrocchi. Un incontro nel corso del quale gli organizzatori hanno presentato alla stampa il coordinamento regionale veneto di Riva Destra. Movimento nato dallo storico primo circolo di Alleanza Nazionale e oggi federato a FdI. La Gardini, già europarlamentare, ha anche portato il saluto di Sergio Berlato, coordinatore regionale del partito. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di FdI “Rapporti con l’Associazionismo Politico”, è stata aperta da Silvia Carpanese, insieme al vicesegretario nazionale di Riva Destra, Angelo Bertoglio e al segretario nazionale, nonché responsabile nazionale del Dipartimento, Fabio Sabbatani Schiuma.

«Per un partito sempre più forte a pieno sostegno di Giorgia Meloni»

La neo responsabile veneta di Riva Destra ha quindi ringraziato gli esponenti di Fratelli d’Italia che hanno preso la parola, come il senatore Bartolomeo Amidei, l’ex Presidente della Provincia di Padova, Enoch Soranzo, e Gabriele Zanon, oltre che il senatore Stefano Bertacco e l’Assessore regionale Elena Donazzan. «Negli interventi di tutti – hanno ribadito più che soddisfatti Sabbatani Schiuma e Bertoglio – è emerso un dato chiaro: il contributo positivo e in perfetta linea con il partito, che Riva Destra sta dando. E soprattutto la straordinaria crescita di popolarità e consensi per Giorgia Meloni. Nel Veneto, grazie al lavoro di Silvia Carpanese, abbiamo coperto tutte le province, coinvolgendo anche nuovi ambienti esterni a FdI». La Gardini ha inoltre annunciato la sua partecipazione al prossimo appuntamento dei “Mercoledì sulla Riva Destra”. Che si terrà il 4 dicembre, presso la sede nazionale del movimento federato a FdI. E che vedrà come ospiti i parlamentari Ellas Bucalo ed Edmondo Cirielli.