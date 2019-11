Mes, Giorgia Meloni annuncia la mobilitazione di Fratelli d’Italia. «Il 9 dicembre FdI sarà a Bruxelles in massa per manifestare e rivendicare la sovranità italiana». E«il fatto che l’Italia è una Repubblica parlamentare e le questioni centrali passano da lì». La leader di FdI lo dice in una conferenza stampa alla Camera. Nella quale è annunciato l’ingresso in FdI del consigliere regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ex FI.

«Aspettiamo Conte in Aula a braccia aperte…». Così dice Meloni commentando la disponibilità del premier a riferire in Aula sul nodo del fondo salva-Stati. «Spero», continua la leader di FdI, che prenda le distanze dal «ministro dell’Economia», il quale ha detto che la riforma del Mes «è inemendabile».

«Lo aspettavamo, Conte, già oggi, ma lui ha fatto sapere che non può. Comunque -spiega Meloni- speriamo che ci venga a spiegare che non è vero quello che il ministro dell’Economia ha detto ieri, e cioè che il Mes sarebbe inemendabile. Noi pretendiamo, come FdI che il Parlamento italiano possa modificare e decidere su un fondo nel quale l’Italia si impegna a versare 125miliardi di euro, per salvare la banche tedesche. Non si può fare e noi andremo fino in fondo».

Anche Matteo Salvini si appella al Parlamento sulla vicenda Mes. «Dunque, fermi tutti, ci spiegate in Parlamento quello che volete, e poi votiamo sì o no, ma occorre un altro atto in cui il M5s vota il contrario di quanto fatto in precedenza». «Il Parlamento voti e noi prenderemo atto di quello che deciderà il parlamento che è sovrano, funziona così in democrazia”, ripete Salvini, sottolineando che “noi non abbiamo cambiato idea e voteremo no».

«I nostri legali stanno studiando l’ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte»