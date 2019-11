Celentano fa di nuovo flop: ascolti bassi e critiche. Situazione difficile, per Mediaset è un brutto colpo

Niente da fare, Adriano Celentano fa di nuovo flop negli ascolti. Nove mesi dopo, il suo ritorno su Canale 5 – pubblicizzato alla grande – ha prodotto risultati deludenti. Lo show ha ottenuto solo 3.869.000 telespettatori e il 15,41% di share. Peggio ancora la messa in onda di Adrian, che ha raccolto le briciole: 1.859.000 e appena il 10,44% di share. Per Mediaset un brutto colpo. I numeri sono preoccupanti perché gli investimenti per questo programma sono stati elevati.

Il Molleggiato ha perso contro la fiction di Rai1 con Daniele Liotti,Un passo dal cielo che ha avuto 4.407.000 telespettatori e il 19,95% di share.

Le ha tentate tutte, Celentano. Ha portato nello show pezzi da novanta, da Gerry Scotti a Piero Chiambretti, da Giletti a Conti. Ha ideato un talk tutto di conduttori, dedicato alla tv com’è e come dovrebbe essere. Lo spettacolo è statoin doppia versione: quella in carne e ossa e quella in cartoon. Nella penombra dello studio sono entrati, uno dopo l’altro, Paolo Bonolis, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Gerry Scotti e Massimo Giletti. Poi è arrivato lui.