È stata l’Inter e l’allenatore Antonio Conte a ricevere la lettera minatoria con un proiettile. E a informare le autorità competenti dell’accaduto. La precisazione è arrivata dallo stesso club nerazzurro in un comunicato. «In relazione alle notizie pubblicate oggi, si precisa che Antonio Conte non ha ricevuto personalmente alcuna lettera minatoria. E, di conseguenza, non si è recato in prima persona a sporgere denuncia. È stato il club a ricevere una lettera e, come da prassi in questo genere di situazioni, ha provveduto a rivolgersi alle autorità competenti».

Busta con proiettile a Conte

Il primo a dare indiscrezioni sulle minacce ricevute dall’allenatore dell’Inter è stato il Corriere della Sera, seguito da il Giorno. Il quotidiano milanese riferiva che «Le pattuglie in strada di polizia e carabinieri passeranno con più frequenza intorno al palazzo di Milano nel quale abita l’allenatore dell’Inter. E la stessa cosa avverrà nei dintorni degli uffici della società nerazzurra».

Inizialmente sembrava che fosse stato lo stesso Conte a ricevere la lettera e a chiamare le forze dell’ordine per firmare una denuncia contro ignoti. Ipotesi però smentita, ancor prima dell’Inter, dalla moglie dell’allenatore. «La storia del proiettile è una bufala!», ha tagliato corto Elisabetta Muscarello su Facebook.

La Procura di Milano apre un’inchiesta

Intanto, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per minacce aggravate e detenzione di munizioni. Al momento gli investigatori sembrano temere «l’azione di un mitomane» ma tutti i reperti sono stati sottoposti al vaglio di accertamenti scientifici per tentare di individuare l’autore delle minacce. L’indagine è coordinata da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, e delegata ai Carabinieri del nucleo investigativo. Per Conte è scattato in ogni caso il primo livello di protezione, la vigilanza cosiddetta dinamica.