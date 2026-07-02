Baby gang di egiziani al Colosseo: un arresto e una denuncia dopo il panico dei fuochi d’artificio e l’aggressione agli agenti

Un arresto e una denuncia per la baby gang che mercoledì sera davanti al Colosseo ha sfidato turisti e poliziotti esplodendo decine di fuochi d’artificio scatenando il panico. La serata di tensione e provocazioni si è conclusa con 4 fermi e due agenti feriti in modo lieve nel tentativo di fermare i fuochi e ripristinare l’ordine. Un egiziano, bloccato dai poliziotti, è stato poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Oltre ad essere denunciato per i reati di accensioni pericolose e danneggiamento. Uno dei bloccati da parte della polizia locale capitolina è stato invece denunciato in stato di libertà per accensione di fuochi pericolosi e danneggiamento.

Tensione al Colosseo: un arresto e una denuncia

Sono stati proprio i fuochi di artificio ad attrarre l’attenzione della polizia locale e della polizia di Stato, intorno alle ore 22. L’intervento dei primi equipaggi, tra passanti e turisti terrorizzati, ha permesso di identificare quattro persone, tutte di origine egiziana. Che hanno in un primo momento giustificato il gesto con il festeggiamento del compleanno di uno dei componenti del gruppo. L’attività di identificazione – si legge in una nota della polizia di Stato – ha tuttavia richiamato circa altre quaranta persone, con ogni probabilità connazionali. Secondo la ricostruzione della questura, il loro “atteggiamento ostile” verso gli operatori ha portato a richiedere l’intervento sul posto di ulteriori equipaggi. “Le aliquote di rinforzo hanno così consentito di ripristinare l’ordine e la gran parte del gruppo si è allontanato velocemente”.

La polizia precisa: nessuna auto rubata

Durante le fasi concitate dell’intervento degli agenti è stata lievemente danneggiata una vettura di servizio in uso alla polizia locale di Roma Capitale. Che, precisa la questura, “non è stata mai sottratta alla disponibilità degli operatori del Corpo di polizia. Diversamente da quanto riportato in alcune ricostruzioni diffuse attraverso video circolati nelle ore successive ai fatti”. In alcuni filmati diffusi sui social, infatti, sembrava che uno degli egiziani si fosse impadronito di una volante. La questura ricorda che nell’intera area urbana interessata dall’episodio, inclusi via dei Fori Imperiali e l’area archeologica del Colosseo, si svolgono quotidiani servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio contro fenomeni di microcriminalità. La stessa area, inoltre, è integrata da un dispositivo di presidio fisso del territorio.