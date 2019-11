Cronache dalla Bolognina. Bignami svela la truffa delle case popolari a Bologna in un reportage sul campo molto eloquente. Non ci possono essere interpretazioni, le immagini rivelano una vera e propria discriminazione fatta dalla sinistra a danno degli italiani. “Guardate cosa ci hanno segnalato gli abitanti della Bolognina”, illustra Bignami in diretta Fb dal quartiere alla periferia di Bologna. “Il Comune ha assegnato quasi esclusivamente agli stranieri immobili costruiti e ristrutturati con i soldi dei bolognesi”.

“La sinistra dilapida un patrimonio edilizio che risale ai nostri nonni e ai nostri padri con sacrificio. Anche i nostri figli potrebbero goderne. Anzi, ne avrebbero il diritto. Invece, di fatto vige un meccanismo che nelle graduatorie delle cse popolari favorisce le famiglie straniere”. Altri numeri civici scorrono durante questa passeggiata molto eloquente. Le famiglie straniere sono quasi esclusivamente presenti in queste abitazioni nuove di zecca. “Nonostante la popolazione straniera sia del 15%, ottiene il massimo delle assegnazioni”.