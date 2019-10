Non si placa Chef Rubio. Il cuoco sta facendo uscire il peggio di sé, ormai fuor controllo. Volgarità, cattiveria, livore. O forse ricerca dei riflettori, visto che il suo programma è in crisi nera. Quindi, molto meglio delle sue pietanze “unte e bisunte”, gli danno notorietà le intemperanze contro Salvini. Anzi, meglio ancora. Le offese ai suoi elettori. Inizia, la solita carrellata di orribili tweet: “Una cortesia Salvini, davvero. Non menzionarmi più su Instagram: ho la posta invasa dai tuoi sostenitori minus habens che mi insultano e mi impediscono di rispondere alla mia gente», ha scritto sul social lo chef. Dopo questa offesa infame a tantissimi italiani, non c’è appello. Già si era preso gli insulti di mezzo mondo dopo i suoi infami commenti sulla morte dei due poliziotti nella sparatoria di Trieste.

Così, dopo gli insulti disgustosi che il cuoco si è preso dagli italiani che si sentono feriti se si attaccano le forze dell’ordine, Chef Rubio che fa? Dice che tutto ciò è colpa di Salvini e dei suoi elettori. Come se l’antipatia diffusa nei suoi confronti non fosse farina del suo livore. Sì, una persona assurda. Ancora. Chef Rubio, mai domo, non mette freni alla sua pochezza di spirito ed era arrivato addirittura a mettere in discussione il malore che ha colpito Salvini: «Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo». Risposta di Salvini: «Ma questo signore che problemi ha??? Perfino su un problema di salute riesce a far polemica, che persona squallida…”.