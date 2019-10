Chef Rubio insulta i manifestanti di piazza San Giovanni che “vanno a sc***re con le nigeriane”

Un altro offensivo post di chef Rubio (al secolo Gabriele Rubini). Questa volta chef Rubio spara veleno contro la manifestazione che si è svolta a piazza San Giovanni a Roma. Oltre duecentomila persone hanno risposto all’appello di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italiaesono scese in piazza per manifestare contro il governo Pd-M5S e ritrovare l’orgoglio italiano. Ma chef Rubio ha commentato la manifestazione con parole sprezzanti. «Perché la fauna di #orgoglioitaGliano però scopa con le nigeriane, tradisce coi cubani, fa accompagnare i figli dalle filippine e i cani dai peruviani, capelli e unghie dalle cinesi, ha il muratore rumeno, l’idraulico albanese e portinaio indiano? Tra l’altro tutto a nero? Why?»

Le parole sprezzanti di chef Rubio

Il suo tweet ha provocato polemiche. Se da una parte i sinistrosi gli hanno dato ragione parlando di “schifo sovranista” e di”ipocrisia”, in tanti lo hanno criticato ferocemente. «Caro il mio chef, lei pensa che ci fossero solo dei benestanti, ma lo sa quanta gente che ha perso il lavoro c’era alla manifestazione di ieri? Magari grazie ai suoi sindacalisti di sinistra… Lei parla e non conosce la situazione”, ha commentato un utente.«Lei in poche parole riesce a costruire la cattedrale delle nefandezze più obbrobriose che ci obbligano a prendere continuamente il Plasil per non vomitare. La sua mente distorta è composta solo di spazzatura e malefica», si legge in un altro tweet. E un altro ancora sottolinea: «Stai diventando razzista al contrario». Scorrendo la lunga lista dei commenti si legge quello scritto in romanesco da un altro utente: «Però con questa superficialità me deludi, cioè te voi prende i like con dei banali luoghi comuni famme capì?! Ma te ne accorgi che così sei proprio tu a fomentare il razzismo?». E un’altra lo zittisce:«Quelli sono gli amici tuoi. Bevi di meno».