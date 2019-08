Meloni: «L’obiettivo principale di Conte è difendere le poltrone dei 5 Stelle» (video)

«Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l’obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle». È quanto dichiara Giorgia Meloni in diretta su Facebook: «La parola torni agli italiani». «Non si può invocare il rispetto della Costituzione – dice il presidente di Fratelli d’Italia – e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall’articolo 1 della Costituzione. Andremo dal Presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d’Italia non c’è per nessun inciucio: chiediamo elezioni subito, perché dalle elezioni può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi italiani». E ancora: «Conte resta abbarbicato alla poltrone e tutto quello che ha detto oggi è stato solo per ingraziarsi il Pd, e la Francia e la Germania, mandanti di quello che lui considera il suo prossimo incarico di presidente del Consiglio o da commissario Ue, per non andare a votare e mantenere la poltrona». E ancora rivolta ai 5S: «Vi state sedendo al tavolo con Renzi. Questo era il vostro cambiamento?»