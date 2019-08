«L’aumento dell’occupazione è soltanto un’illusione ottica»: lo spiega l’esperto

Nessuno suoni le trombe. E nemmeno le campane. «L’aumento dell’occupazione c’è, ma in realtà è molto più lieve di quello che sembra, diciamo un’illusione ottica. L’Istat evidenzia che in realtà sono aumentati gli inattivi». Ad affermarlo è Simone Colombo, esperto di direzione del personale in outsourcing, riferendosi ai dati sull’occupazione a giugno. «Preoccupa soprattutto – avverte – la fascia 15-24 anni, in quanto la diminuzione dei disoccupati è pari in termini assoluti agli inoccupati e parliamo di circa 114mila persone che hanno deciso di abbandonare l’idea di cercare lavoro. In sostanza, i giovani hanno deciso di uscire dal mercato del lavoro».

«Dai 25 ai 34 anni la situazione è addirittura peggiorata, con una diminuzione rispetto a maggio degli occupati e un aumento dei disoccupati nonostante ci siano più inattivi (pensionati) sopra i 50 anni. In sostanza, l’economia genera più occupazione, ma rimangono i problemi d’ingresso per i più giovani e ‘quota 100’ non ha ancora avuto un impatto in termini di occupazione», aggiunge.