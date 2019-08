Il mondo del cinema piange la scomparsa di Alfiero Alfieri, grande attore e poeta (video)

Il mondo del cinema piange la scomparsa di un grande attore e poeta, Alfiero Alfieri, la “voce” dei romani. È morto a 78 anni, al Policlinico Gemelli. Allievo di un grande mito della pellicola, Aldo Fabrizi, ha recitato in tanti film, in particolare con Carlo Verdone. Considerata geniale da tutti i critici la sua interpretazione del sacerdote in “Viaggi di nozze” (1995) e in “Grande grosso e Verdone” (2008). Nato a Roma, classe 1942, iniziò a lavorare fin da giovanissimo, visto che già da ragazzino, all’età di 15 anni, faceva lo showman e l’imitatore in alcune compagnie teatrali fra cui quelle dei Fratelli De Vico e di Cecè Doria. Dopo un inizio di carriera in Italia, emigrò negli Stati Uniti, in Alabama, per fare cabaret fra i militari, per poi rientrare in Italia negli anni ’70