Il ministro Locatelli l’8 agosto in visita alla tenuta “Fondo Italia” affidata al Centro Fiamma

Il Ministro della famiglia Locatelli, domani 8 agosto, dalle 12.30, sarà in visita alla Tenuta ” Fondo Italia” , bene sottratto all’illegalità ed affidato al Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Sarà una importante occasione per spiegare al ministro le tante iniziative ed eventi di promozione della legalità in una zona difficile e complessa, come quella del comprensorio giulianese, come la tradizionale manifestazione sportiva e culturale in onore del giudice Borsellino nell’anniversario della sua tragica scomparsa, la valorizzazione dei beni confiscati in una visione di supporto alle politiche della famiglia, iniziative come trasformare un terreno dove prima si coltivava droga in un progetto di agricoltura sociale con disabili e detenuti, l’inserimento lavorativo di disabili lievi in percorsi di economia sociale come la Braceria o la Bottega. Azioni sociali di un progetto complessivo che vede al centro la Famiglia tradizionale , inteso come nucleo fondante della società.

Concetto espresso e teorizzato nelle linee guida della progettazione sociale del Centro Fiamma, che in quella occasione verranno presentate al ministro della Famiglia anche in relazione delle future iniziative da intraprendere.