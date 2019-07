Nuove sinergie, Confcommercio Roma l’accoglie: è nata AssoArtigiani Roma

Il gruppo dirigente di Confartigianato Roma esce dall’Associazione ed entra in Confcommercio Roma con la nuova sigla AssoArtigiani Roma, guidata dal presidente Fabio Lanzellotto.

«Siamo contenti di accogliere nella nostra Associazione questa nuova realtà territoriale ma con un management consolidato, che dimostra come Confcommercio rappresenti sempre più un polo attrattivo per le tutte imprese che vogliono essere autorevolmente rappresentate e vogliono primeggiare in un mercato globalizzato», ha dichiarato sul nuovo ingresso di Confartigianato nelle fila di Confcommercio Roma il suo Commissario, Luca Tascio. «Oggi l’esigenza degli artigiani è anche quella di competere sulla commercializzazione dei propri prodotti e servizi in uno scenario sempre più competitivo – ha commentato a sua volta Mauro Mannocchi – e Confcommercio è la casa dove questi interessi posso essere rappresentati al meglio e per questo sono sicuro che l’iniziativa degli amici di Assartigiani e Confcommercio avrà successo».