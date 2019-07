Incendio in zona Magliana-Eur: nei cieli di Roma una enorme nube di fumo nero

Un grosso incendio è divampato invia del Cappellaccio 132, zona Magliana a Roma. Una grande colonna di fumo nero, densa e compatta, si nota da grande distanza. Sul posto si trovano pattuglie gruppo Eur e Marconi della Polizia Locale per la gestione della viabilità e per la necessaria chiusura della strada. Vigili del fuoco e forze di polizia stanno continuando ad arrivare in forze. Da notare che via del Cappellaccio corre parallela all’ansa del Tevere. Il rogo, che ha prodotto una nube nerissima, sarebbe stato generato in un centro di revisioni Eur Car, un’autofficina che si occupa anche di smaltimento di pneumatici. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, le fiamme si sarebbero propagate in breve tempo, alimentate dallo stesso materiale incendiato. Intanto sui social network è tutto un postare di scatti e filmati che immortalano la colonna di fumo che, trascinata da un forte vento, sta rendendo l’aria di tutta la zona irrespirabile. La colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza.