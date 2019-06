Roma, incidente mortale a via Ostiense: un motociclista si scontra con un cavallo

Incidente mortale a Roma su via Ostiense dove uno scooterista è morto dopo aver colpito un cavallo che vagava liberamente in strada. La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte fra l’11 ed il 12 giugno all’altezza di via del Trotto, zona Tor di Valle.

Incidente sulla via Ostiense

Proprio poco prima dell’incidente al Nue era arrivata una segnalazione di cavalli in strada. Arrivata sul posto la polizia ha poi fatto la tragica scoperta trovando il 52enne che era alla guida di un Honda Forsesight già privo di vita, ed a 150 metri di distanza dal mezzo a due ruote. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello scooterista. La salma dell’uomo è stata subito portata al Verano. Oltre ai vigili urbani, che hanno fatto i rilievi dell’incidente e alla polizia sul posto è arrivato anche un veterinario per prendersi cura del cavallo che è rimasto ferito a una zampa posteriore. Il cavallo è stato infine portato al Centro Carni per la lettura del microchip e poter così rintracciare il proprietario ancora non identificato.