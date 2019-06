Roma, incendio distrugge nella notte centro anziani a Conca d’Oro

Momenti di paura a Roma nella notte: una struttura adibita a centro anziani è andata a fuoco. L’incendio di vaste dimensioni è divampato intorno alle 3 della notte scorsa in via Val d’Ala, in zona Conca d’Oro. Completamente distrutta dalle fiamme una struttura di circa 200 metri quadrati, centro anziani del quartiere, dichiarata subito inagibile dai vigili del fuoco accorsi sul posto insieme ai poliziotti dei commissariati Fidene e Vescovio e alle volanti operanti nella stessa zona. Spento l’incendio vigili e forze di polizia sono adesso impegnati nelle indagini per accertare le cause del rogo. All’interno della struttura distrutta non c’era per fortuna nessuno e al momento non si esclude alcuna pista.