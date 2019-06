Roma, bus in fiamme: a dare fuoco è stato un rom. FdI: sgomberare il campo nomadi

Un autobus dell’Atac, fermo nel deposito di via Candoni in zona Magliana, in attesa di riparazione, è stato distrutto dalle fiamme. Un incendio doloso, nelle ore notturne. Sul posto i vigili del fuoco hanno evitato che si propagasse agli altri mezzi. «Un uomo – si legge in una nota dell’Atac – si è introdotto, dal campo nomadi adiacente e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita visionando le immagini di videosorveglianza».

Giorgia Meloni: campo nomadi da sgomberare

«Un mese fa – ha scritto Giorgia Meloni su Fb – sono stata insieme ad alcuni rappresentanti di Fratelli d’Italia in via Candoni per denunciare la situazione di estremo degrado del campo nomadi accanto alla rimessa. I gravissimi fatti accaduti ci danno purtroppo ragione: un occupante del campo rom ha scavalcato la recinzione della rimessa e ha dato fuoco a un autobus parcheggiato. Tutto ripreso dalle telecamere interne della sicurezza di Atac. Basta degrado e insicurezza. Basta con le zone franche, i campi rom vanno sgomberati tutti immediatamente».

Fabio Rampelli: sempre più pericolosi gli insediamenti rom

«Quanto accaduto – ha detto a sua volta Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera – conferma la pericolosità degli insediamenti rom. La sindaca non doveva chiudere i villaggi in città? Non solo le baraccopoli sono ancora tutte in piedi e in gran parte in linea d’aria con le abitazioni ma in alcuni casi risultano anche in stretta adiacenza con rimesse dell’Atac. Non bastavano i roghi tossici ad avvelenare i romani, adesso scopriamo che i bus dell’era Raggi vanno a fuoco non solo perché guasti ma anche se da rottamare. Il ministro dell’Interno Salvini e la sindaca di Roma si attivino per sgomberare il campo nomadi alla Magliana e bonificare l’area».