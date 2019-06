Policlinico, Colosimo contro la giunta Zingaretti: «Voi indifferenti al disastro» (video)

In un intervento nell’aula della Regione Lazio, la consigliera di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo ha stigmatizzato l’assenza cronica della maggioranza sull’emergenza sanitaria in atto nel Lazio: il caso del Policlinico Umberto I è diventato ormai un vero e proprio bubbone del quale la giunta Zingaretti si disinteressa. Il direttore generale del Policlinico Vincenzo Panella ha parlato in audizione di situazione fuori controllo, eppure parliamo del terzo ospedale d’Italia. “Io ho protocollato nel febbraio 2019 un accesso agli atti dell’azienda regionale Policlinico Umberto I – ha detto Colosimo – ma non ho avuto alcuna risposta, allora ho protocollato una diffida, che avete ricevuto dai primi di aprile, non ho ricevuto nessuna risposta. Allora che cosa stiamo a fare qui? Tutto rimbalza come se niente fosse, ho semplicemente chiesto atti, tra l’atro bilanci che dovrebbero essere pubblici, e li pretendo”.