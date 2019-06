Padova, due gay tunisini finiscono in una cella matrimoniale. E fanno sesso

La cella matrimoniale della prigione è stata assegnata a una coppia gay di tunisini. La vicenda è accaduta all’interno del carcere Due Palazzi di Padova. I due gay nordafricani hanno dichiarato l’intento di voler convolare a nozze.

Infatti, come riportato dal Corriere del Veneto – che ha raccontato la loro storia d’amore – hanno subito minacce e aggressioni. Tanto che uno dei due magrebini avrebbe tentato il suicidio.

Fu a quel punto che Claudio Mazzeo, direttore del penitenziario, come si legge sul Giornale, ha deciso di concedere loro la cella matrimoniale, in un braccio protetto della galera. Dove i due immigrati sfruttano in tutto e per tutto la possibilità a loro concessa. «Spesso gli agenti li sorprendono mentre fanno sesso, ma non serve a nulla presentare rapporto», ha raccontato Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria, sempre all’edizione locale del Corriere della Sera.