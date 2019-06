Catania, bimbo lasciato chiuso in auto sotto il sole. Salvato da un poliziotto

Un bambino di 4 anni lasciato chiuso in auto sotto il sole fuori dall’aeroporto di Catania. La temperatura, in quei momenti, sfiorava i 40 gradi all’ombra. Solo grazie all’intervento di un sovrintendente della Polizia non è accaduto il peggio. Il piccolo è stato salvato. L’agente, infatti, con il calcio della pistola di ordinanza ha mandato in frantumi un finestrino e soccorso il bambino. È accaduto nel pomeriggio di sabato scorso ma è stato reso noto solamente oggi. I genitori, due svizzeri, 28 anni lei e 32 lui, sono stati denunciati per abbandono di minore in concorso. L’intervento è stato compiuto davanti a numerose persone, che hanno applaudito gli agenti della Polizia di Frontiera.